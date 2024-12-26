Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество – наш день»
Леброн Джеймс прокомментировал борьбу за рейтинги с НФЛ.
Падение телевизионных рейтингов НБА в первой части сезона во многом связывают с популярностью НФЛ. Матчи НБА обычно являются основным спортивным событием на Рождество и открывают чемпионат для части болельщиков. Это событие является настолько значимым для лиги, что озвучивались предложения начинать сезон с этой даты.
В этом году НФЛ усилила конкуренцию в день праздника, заключив 150-миллионное соглашение с Netflix на трансляцию 2 рождественских матчей.
Леброн Джеймс прокомментировал ситуацию после победной игры с «Голден Стэйт» (115:113).
«Я люблю НФЛ, но Рождество – наш день», – заявил звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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