Бен Симмонс: «Мы должны стараться победить, несмотря на ожидания фронт-офиса»

«Нетс» были расстроены поражением от «Юты» в овертайме.

«Бруклин » сумел выиграть финальную 12-минутку и добиться дополнительного времени, но уступил на 1 очко (111:112).

«Знаю, что мы находимся в ситуации перестройки, но мы должны выходить на площадку с желанием победить, несмотря на ожидания фронт-офиса», – заявил защитник Бен Симмонс .

«Никаких моральных побед. Мы должны были взять верх, должны продолжать пахать.

Мы много проигрываем, все от этого устали. Соперник часто держал лучших игроков на скамейке, а мы все равно уступили», – добавил центровой Ник Клэкстон .

«Старание, стойкость, взаимодействие в 4-й четверти. Очень доволен нашим рывком в конце основного времени. Мы просто недостаточно хороши. Такое случается в НБА », – признался главный тренер Жорди Фернандес .