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Бен Симмонс: «Мы должны стараться победить, несмотря на ожидания фронт-офиса»

«Нетс» были расстроены поражением от «Юты» в овертайме.

«Бруклин» сумел выиграть финальную 12-минутку и добиться дополнительного времени, но уступил на 1 очко (111:112).

«Знаю, что мы находимся в ситуации перестройки, но мы должны выходить на площадку с желанием победить, несмотря на ожидания фронт-офиса», – заявил защитник Бен Симмонс.

«Никаких моральных побед. Мы должны были взять верх, должны продолжать пахать.

Мы много проигрываем, все от этого устали. Соперник часто держал лучших игроков на скамейке, а мы все равно уступили», – добавил центровой Ник Клэкстон.

«Старание, стойкость, взаимодействие в 4-й четверти. Очень доволен нашим рывком в конце основного времени. Мы просто недостаточно хороши. Такое случается в НБА», – признался главный тренер Жорди Фернандес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoБруклин
logoЮта
Жорди Фернандес
logoНик Клэкстон
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