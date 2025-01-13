Бен Симмонс: «Мы должны стараться победить, несмотря на ожидания фронт-офиса»
«Нетс» были расстроены поражением от «Юты» в овертайме.
«Бруклин» сумел выиграть финальную 12-минутку и добиться дополнительного времени, но уступил на 1 очко (111:112).
«Знаю, что мы находимся в ситуации перестройки, но мы должны выходить на площадку с желанием победить, несмотря на ожидания фронт-офиса», – заявил защитник Бен Симмонс.
«Никаких моральных побед. Мы должны были взять верх, должны продолжать пахать.
Мы много проигрываем, все от этого устали. Соперник часто держал лучших игроков на скамейке, а мы все равно уступили», – добавил центровой Ник Клэкстон.
«Старание, стойкость, взаимодействие в 4-й четверти. Очень доволен нашим рывком в конце основного времени. Мы просто недостаточно хороши. Такое случается в НБА», – признался главный тренер Жорди Фернандес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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