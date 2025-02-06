Богдан Богданович продолжит карьеру в «Клипперс», «Хоукс» получат Терэнса Мэнна и Боунса Хайлэнда

«Клипперс» выменяли у «Атланты» Богдана Богдановича.

«Клипперс » и «Атланта » согласовали сделку, в результате которой сербский атакующий защитник (32 года, 196 см) перейдет в лос-анджелесскую команду. «Хоукс» получат атакующего защитника Терэнса Мэнна (28 лет, 196 см) и разыгрывающего Боунса Хайлэнда (24 года, 188 см).

«Клипперс» также получат три драфт-пика второго раунда.