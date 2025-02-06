Богдан Богданович продолжит карьеру в «Клипперс», «Хоукс» получат Терэнса Мэнна и Боунса Хайлэнда
«Клипперс» выменяли у «Атланты» Богдана Богдановича.
«Клипперс» и «Атланта» согласовали сделку, в результате которой сербский атакующий защитник (32 года, 196 см) перейдет в лос-анджелесскую команду. «Хоукс» получат атакующего защитника Терэнса Мэнна (28 лет, 196 см) и разыгрывающего Боунса Хайлэнда (24 года, 188 см).
«Клипперс» также получат три драфт-пика второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем