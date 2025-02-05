Сотрудник службы безопасности НБА не узнал Трэвиса Скотта
Служба безопасности попыталась задержать Трэвиса Скотта.
Инцидент случился в перерыве вчерашнего матча «Клипперс» – «Лейкерс» (97:112) в «Интуин Доуме».
Один из сотрудников службы безопасности не узнал знаменитого рэпера и попытался задержать, когда тот проходил по площадке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт BricksCenter в соцсети X
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