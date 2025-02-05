Сотрудник службы безопасности НБА не узнал Трэвиса Скотта

Служба безопасности попыталась задержать Трэвиса Скотта.

Инцидент случился в перерыве вчерашнего матча «Клипперс » – «Лейкерс » (97:112) в «Интуин Доуме».

Один из сотрудников службы безопасности не узнал знаменитого рэпера и попытался задержать, когда тот проходил по площадке.