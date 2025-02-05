Тайрон Лю о дуэте Джеймс-Дончич: «Это должно сработать. Они разберутся, как играть вместе»

Тайрон Лю оценил перспективы дуэта Леброн Джеймс- Лука Дончич.

«Не правы те, кто говорят, что Леброн и Лука не смогут играть вместе из-за того, что обоим нужен мяч. Это сработает. Когда у вас есть Леброн Джеймс , который был лучшим игроком лиги последние 15 лет, и Лука , игрок уровня Топ-3, Топ-5, они уж как-нибудь разберутся.

Леброн может играть с кем угодно. Не вижу, чтобы это стало проблемой... Джей Джей справится с тем, чтобы распределить время этих ребят, как мы делали это с Кайри и Леброном, на протяжении трех четвертей, а затем уже выпускали вместе в концовках. Это не самая сложная проблема», – заявил главный тренер «Клипперс ».