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Шэмс Чарания: «Несколько команд активно звонят «Санз» по поводу Кевина Дюрэнта»

Команды НБА продолжают пытаться выменять Кевина Дюрэнта.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Насколько мне известно, несколько команд активно звонят «Санз» по поводу Кевина Дюрэнта.

Дюрэнт ясно дал понять, что не желает воссоединения с «Уорриорз», которые настойчиво пытались заполучить его в течение предыдущей недели. Но звонки продолжают поступать.

Хочу прояснить, что Дюрэнт не просил об обмене. Не думаю, что он планировал обмен в этом сезоне. Он хочет остаться в «Финиксе», – сказал Чарания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN в соцсети X
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