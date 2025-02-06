«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»

Патрик Болдуин перейдет в «Сан-Антонио».

«Милуоки » отправит форварда Патрика Болдуина (22 года, 206 см) в «Сан-Антонио », сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. «Сперс» также получат денежную компенсацию.

«Бакс» приобрели Болдуина в результате обмена с «Вашингтоном», который получил Криса Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен драфт-пиками. «Бакс» получили Кайла Кузму, Болдуина и драфт-пик второго раунда.