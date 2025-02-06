«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»
Патрик Болдуин перейдет в «Сан-Антонио».
«Милуоки» отправит форварда Патрика Болдуина (22 года, 206 см) в «Сан-Антонио», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. «Сперс» также получат денежную компенсацию.
«Бакс» приобрели Болдуина в результате обмена с «Вашингтоном», который получил Криса Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен драфт-пиками. «Бакс» получили Кайла Кузму, Болдуина и драфт-пик второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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