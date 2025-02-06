«Никс» отправят Джерико Симса в «Бакс», присоединившись к обмену Кайла Кузмы на Криса Миддлтона

«Нью-Йорк» стал 3-м участником крупной сделки.

В рамках обмена Криса Миддлтона на Кайла Кузму «Никс» отправят запасного центрового Джерико Симса (26 лет, 208 см) в «Бакс». В сделке клуб получит защитника Делона Райта (32 года, 196 см) и денежное вознаграждение.

Обмен Симса входил в планы «Нью-Йорка » на это трансферное окно.