«Никс» отправят Джерико Симса в «Бакс», присоединившись к обмену Кайла Кузмы на Криса Миддлтона
«Нью-Йорк» стал 3-м участником крупной сделки.
В рамках обмена Криса Миддлтона на Кайла Кузму «Никс» отправят запасного центрового Джерико Симса (26 лет, 208 см) в «Бакс». В сделке клуб получит защитника Делона Райта (32 года, 196 см) и денежное вознаграждение.
Обмен Симса входил в планы «Нью-Йорка» на это трансферное окно.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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