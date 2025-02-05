«Милуоки» вел переговоры с «Чикаго» об обмене Зака Лавина
«Милуоки» пытался приобрести Зака Лавина.
«По словам источников, «Милуоки» определенно вел переговоры с «Чикаго» о приобретении Зака Лавина до того, как «Буллс» включили своего защитника уровня Матча всех звезд в трехстороннюю сделку по Де’Аарону Фоксу», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Сегодня «Бакс» договорились об обмене Криса Миддлтона в «Вашингтон» на Кайла Кузму.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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