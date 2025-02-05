«Милуоки» вел переговоры с «Чикаго» об обмене Зака ​​Лавина

«Милуоки» пытался приобрести Зака ​​Лавина.

«По словам источников, «Милуоки » определенно вел переговоры с «Чикаго » о приобретении Зака ​​Лавина до того, как «Буллс» включили своего защитника уровня Матча всех звезд в трехстороннюю сделку по Де’Аарону Фоксу», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

Сегодня «Бакс» договорились об обмене Криса Миддлтона в «Вашингтон» на Кайла Кузму.