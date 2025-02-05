«Бакс» считают, что Кайл Кузма поможет им играть быстрее
«Бакс» рассчитывают, что Кайл Кузма ускорит игру команды.
«Кузма переходит в команду «Бакс» с устоявшейся иерархией, где ключевые роли исполняют Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард. Источник в лиге сообщил The Athletic, что «Бакс» в последние дни провели обширное исследование Кузмы, и должностные лица команды считают, что Кузма может помочь им играть быстрее в нападении и быть более эффективными в контратаке», – пишет журналист Дэвид Олдридж.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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