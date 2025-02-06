Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»

Сергей Елевич увидел украинский след в пожеланиях смерти Егору Демину.

«Это вопиющий случай, с которым обязательно надо разбираться! Как можно пожелать кому-то смерти? Если ты угрожаешь, то можешь подвести себя под статью.

Обязательно надо узнавать, кто это написал. Надо бить в колокола! Такие вещи нельзя оставлять. Думаю, этим письмом должны заняться соответствующие органы.

У меня играл отец Егора, и я знаю, как он доброжелателен. Сын его точно такой же. Мне даже непонятно, кто мог на такое решиться. Думаю, здесь идет след от Украины. Не утверждаю, конечно, но кто еще может? В Америке точно нет таких людей, они к нам очень хорошо относятся», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее российский разыгрывающий Егор Демин , выступающий в NCAA за университет Бригама Янга, опубликовал в сториз скриншот трех сообщений с пожеланием смерти от незнакомого пользователя.