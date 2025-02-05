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NCAA. Бригам Янг Егора Демина уступил Аризоне. Россиянин набрал 16 очков и 3 передачи

Сегодня Егор Демин провел очередной матч в NCAA.

Университет Бригама Янга с российским разыгрывающим в составе проиграл университету Аризоны. В активе 18-летнего баскетболиста 16 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 блок-шот при 7 из 20 с игры (2 из 9 из-за дуги) и 0 из 3 с линии при 4 потерях.

NCAA 

Бригам Янг – Аризона – 74:85 (41:41, 33:44)

БРИГАМ ЯНГ: Демин (16), Сондерс (11 + 6 подборов), Холл (11 + 6 передач)

АРИЗОНА: Лав (18 + 6 подборов)

5 февраля. 7.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
университет Аризона
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