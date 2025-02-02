NCAA. «Кугарс» Егора Демина обыграли «Найтс». Мичиган Влада Голдина справился с Ратгерс

Сегодня Влад Голдин и Егор Демин провели очередные матчи в NCAA.

Демин набрал 3 очка (1 из 3 с игры и из-за дуги), 3 подбора и 6 передач при 5 потерях за 27 минут на площадке.

На счету Голдина 14 очков (6 из 8 с игры) и 6 подборов.

NCAA

Ратгерс – Мичиган – 63:66 (25:32, 38:34)

РАТГЕРС: Дэвис (20), Экафф (14), Бэйли (10 + 6 подборов)

МИЧИГАН: Вулф (16 + 14 подборов), Голдин (14 + 6 подборов).

1 февраля . 23.30.

Центральная Флорида – Бригам Янг – 75:81 (40:38, 35:43)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФЛОРИДА: Холл (20), Тиам (17 + 6 подборов), Джонсон (16), Айви-Карри (14)

БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (22), Мэг (19 + 5 передач), Нелл (15), Кейта (10)

2 февраля . 0.00.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.