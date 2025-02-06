Егор Демин получил сообщения с пожеланиями смерти

Егор Демин показал сообщения с пожеланием смерти.

Российский разыгрывающий, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга, опубликовал в сториз скриншот трех сообщений с пожеланием смерти от незнакомого пользователя.

«Надеюсь, ты умрешь. Я молюсь, чтобы ты умер. Я молюсь, чтобы ты умер», – написал неизвестный.

Демин замазал матерные слова на скриншоте.

Ранее команда Демина встречалась с университетом Аризона и проиграла со счетом 74:85. Россиянин стал лучшим в составе BYU, набрав 16 очков, сделав 3 подбора и 3 передачи.