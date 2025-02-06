Егор Демин получил сообщения с пожеланиями смерти
Егор Демин показал сообщения с пожеланием смерти.
Российский разыгрывающий, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга, опубликовал в сториз скриншот трех сообщений с пожеланием смерти от незнакомого пользователя.
«Надеюсь, ты умрешь. Я молюсь, чтобы ты умер. Я молюсь, чтобы ты умер», – написал неизвестный.
Демин замазал матерные слова на скриншоте.
Ранее команда Демина встречалась с университетом Аризона и проиграла со счетом 74:85. Россиянин стал лучшим в составе BYU, набрав 16 очков, сделав 3 подбора и 3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Егора Демина
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