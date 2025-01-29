NCAA. Бригам Янг Егора Демина в овертайме одолел Бэйлор. На счету россиянина 15 очков и 6 передач
Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе провел очередной матч в NCAA.
«Кугарс» на своей площадке взяли верх над «Бэйлор Беарз». Российский разыгрывающий набрал 15 очков, 2 подбора, 6 передач и 1 перехват при 5 из 10 с игры и 3 из 4 с линии.
Бригам Янг – Бэйлор – 93:89 ОТ (44:36, 34:42)
БРИГАМ ЯНГ: Кэтчингс (23), Сондерс (17 + 6 подборов), Демин (15 + 6 передач)
БЭЙЛОР: Эджкомб (28 + 5 передач).
29 января. 5.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Фото: East News/Aaron Baker/Icon Sportswire
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем