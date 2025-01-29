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NCAA. Бригам Янг Егора Демина в овертайме одолел Бэйлор. На счету россиянина 15 очков и 6 передач

Сегодня Бригам Янг с Егором Деминым в составе провел очередной матч в NCAA.

«Кугарс» на своей площадке взяли верх над «Бэйлор Беарз». Российский разыгрывающий набрал 15 очков, 2 подбора, 6 передач и 1 перехват при 5 из 10 с игры и 3 из 4 с линии.

NCAA 

Бригам Янг – Бэйлор – 93:89 ОТ (44:36, 34:42)

БРИГАМ ЯНГ: Кэтчингс (23), Сондерс (17 + 6 подборов), Демин (15 + 6 передач)

БЭЙЛОР: Эджкомб (28 + 5 передач).

29 января. 5.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Фото: East News/Aaron Baker/Icon Sportswire

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
университет Бэйлор
logoNCAA
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