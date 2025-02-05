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«Милуоки» обменяет Криса Миддлтона в «Вашингтон». Кайл Кузма отправится в «Бакс»

Крис Миддлтон перейдет в «Вашингтон», Кайл Кузма – в «Милуоки».

«Милуоки» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого форвард Крис Миддлтон (33 года, 201 см) перейдет в «Уизардс», а «Бакс» получат Кайла Кузму (29 лет, 206 см).

Вместе с Миддлтоном «Вашингтон» приобретет разыгрывающего защитника Эй Джей Джонсона (20 лет, 196 см) и обмен драфт-пиками. «Милуоки» получит также форварда Патрика Болдуина (22 года, 206 см) и драфт-пик второго раунда.

Миддлтон провел за «Милуоки» 11 с половиной сезона, выиграв титул чемпиона НБА в 2021 году и став победителем Кубка НБА (2024). В нынешнем сезоне 33-летний форвард набирал за «Бакс» 12,6 очка, 3,7 подбора и 4,4 передачи.

Кузма проводит за «Уизардс» четвертый сезон, набирая 15,2 очка, 5,8 подбора и 2,5 передачи в среднем за встречу. До этого форвард сыграл четыре сезона за «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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