«Вашингтон» попытается обменять Криса Миддлтона

«Вашингтон» может обменять Криса Миддлтона до дедлайна.

По словам репортера Эвана Сайдери, «Уизардс», скорее всего, попытаются обменять Миддлтона в другой сделке в течение следующих 24 часов.

В контракте Миддлтона есть опция игрока на следующий сезон стоимостью 34 миллиона долларов.

«Милуоки» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого «Уизардс» получат Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен пиками, а «Бакс» – Кузму, Патрика Болдуина и драфт-пик второго раунда.

«Как показывает сделка «Бакс», стоимость Миддлтона на рынке находится на рекордно низком уровне», – отмечает Сайдери.