«Вашингтон» попытается обменять Криса Миддлтона
«Вашингтон» может обменять Криса Миддлтона до дедлайна.
По словам репортера Эвана Сайдери, «Уизардс», скорее всего, попытаются обменять Миддлтона в другой сделке в течение следующих 24 часов.
В контракте Миддлтона есть опция игрока на следующий сезон стоимостью 34 миллиона долларов.
«Милуоки» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого «Уизардс» получат Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен пиками, а «Бакс» – Кузму, Патрика Болдуина и драфт-пик второго раунда.
«Как показывает сделка «Бакс», стоимость Миддлтона на рынке находится на рекордно низком уровне», – отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем