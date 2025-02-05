Яннис Адетокумбо поддержал приобретение Кайла Кузмы

Яннис Адетокумбо поддержал переход Кайла Кузмы в «Милуоки».

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Мне сообщили, что ключевым элементом переговоров, в результате которых Кайл Кузма перешел в «Милуоки » в обмен на основного игрока чемпионской команды Криса Миддлтона , является существенная поддержка Кузмы со стороны некоего Янниса Адетокумбо », – пишет Фишер.

«Милуоки» и «Вашингтон » договорились об обмене, в результате которого «Уизардс» получат Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен пиками, а «Бакс» – Кузму, Патрика Болдуина и драфт-пик второго раунда.