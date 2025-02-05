Яннис Адетокумбо поддержал приобретение Кайла Кузмы
Яннис Адетокумбо поддержал переход Кайла Кузмы в «Милуоки».
Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.
«Мне сообщили, что ключевым элементом переговоров, в результате которых Кайл Кузма перешел в «Милуоки» в обмен на основного игрока чемпионской команды Криса Миддлтона, является существенная поддержка Кузмы со стороны некоего Янниса Адетокумбо», – пишет Фишер.
«Милуоки» и «Вашингтон» договорились об обмене, в результате которого «Уизардс» получат Миддлтона, Эй Джей Джонсона и обмен пиками, а «Бакс» – Кузму, Патрика Болдуина и драфт-пик второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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