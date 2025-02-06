Жорди Фернандес покинул пост главного тренера сборной Канады

Жорди Фернандес сосредоточится на руководстве «Бруклином».

42-летний испанский специалист оставит пост главного тренера сборной Канады. Фернандес завоевал бронзу чемпионата мира 2023 года и вывел Канаду в плей-офф олимпийского турнира в Париже, но уступил будущим финалистам из команды Франции.

Канада на данный момент занимает 5-е место в мировом рейтинге.

Фернандес отказался комментировать свое решение до официального объявления со стороны национальной федерации.

«Бруклин » находится в перестройке и занимает 12-е место на Востоке НБА с результатом 17-34.