Жорди Фернандес: «Майк Браун – один из лучших. Без него меня бы здесь не было»

Жорди Фернандес высказался об увольнении Майка Брауна из «Сакраменто».

«Майк очень хорош в своем деле. По-моему, один из лучших. Без него меня бы здесь не было.

Это печальная новость. Мне это не нравится, но это часть бизнеса. Полтора года назад он был тренером года, а теперь происходит такая ситуация», – сказал главный тренер «Бруклина ».