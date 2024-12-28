Жорди Фернандес: «Майк Браун – один из лучших. Без него меня бы здесь не было»
Жорди Фернандес высказался об увольнении Майка Брауна из «Сакраменто».
«Майк очень хорош в своем деле. По-моему, один из лучших. Без него меня бы здесь не было.
Это печальная новость. Мне это не нравится, но это часть бизнеса. Полтора года назад он был тренером года, а теперь происходит такая ситуация», – сказал главный тренер «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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