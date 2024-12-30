Жорди Фернандес о распродаже «Нетс»: «Буду скучать по жесткости, лидерству и ежедневной атмосфере радости»

Жорди Фернандес прокомментировал изменения в составе «Бруклина».

«Буду скучать по жесткости, лидерству, ежедневной атмосфере радости. По акценту на правильные вещи и всему подобному. Если бы все это оставалось у нас, мы не проиграли бы прошлый матч.

У нас всех есть эмоции. Когда ты проводишь с кем-то много времени, ты строишь отношения. Тяжело видеть, как эти люди уходят. Мне очень нравятся эти парни. Они были частью нашей семьи. Мы видели их почти каждый день, знали их семьи, их интересы. Все это было потрясающе. А теперь их нет.

Я понимаю, что это просто часть бизнеса, но эмоционально все гораздо сложнее», – признался главный тренер «Нетс».

Команда уже лишилась Денниса Шредера и Дориана Финни-Смита . Другие игроки клуба доступны на рынке обменов.