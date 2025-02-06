Йонас Валанчюнас перейдет в «Сакраменто»
«Вашингтон» отправит Йонаса Валанчюнаса в «Кингз».
Литовский центровой (32 года, 211 см) перейдет в «Сакраменто» в обмен на французского форварда Сиди Сиссоко (20 лет, 203 см) и 2 драфт-пика 2-го раунда.
Валанчюнас присоединился к «Уизардс» в это межсезонье. Баскетболист набирает 11,5 очка, 8,2 подбора и 2,2 передачи за 20 минут в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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