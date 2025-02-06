Джимми Батлер отправится в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена с участием Эндрю Уиггинса, Денниса Шредера и Кайла Андерсона
Джимми Батлер переходит в «Уорриорз».
По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, «Майами» заканчивает оформление сделки по трансферу своего форварда.
В обмен «Хит» получат форвардов Эндрю Уиггинса (из «Голден Стэйт») и Пи Джей Такера (из «Юты»), а также драфт-пик 1-го раунда 2025 года с защитой в Топ-10.
Третьим участником сделки станет «Детройт», в который отправятся контракты защитников Линди Уотерса (из «Голден Стэйт») и Джоша Ричардсона (из «Майами»).
«Юта» получит разыгрывающего Денниса Шредера (из «Голден Стэйт»).
Форвард Кайл Андерсон (из «Голден Стэйт») по первоначальному проекту сделки должен был оказаться в «Торонто», однако на данный момент этот вариант не сложился. «Хит» ведут поиски заключительного партнера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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