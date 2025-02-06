Джимми Батлер отправится в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена с участием Эндрю Уиггинса, Денниса Шредера и Кайла Андерсона

Джимми Батлер переходит в «Уорриорз».

По сообщению инсайдера Шэмса Чарании , «Майами» заканчивает оформление сделки по трансферу своего форварда.

В обмен «Хит» получат форвардов Эндрю Уиггинса (из «Голден Стэйт») и Пи Джей Такера (из «Юты»), а также драфт-пик 1-го раунда 2025 года с защитой в Топ-10.

Третьим участником сделки станет «Детройт », в который отправятся контракты защитников Линди Уотерса (из «Голден Стэйт») и Джоша Ричардсона (из «Майами »).

«Юта» получит разыгрывающего Денниса Шредера (из «Голден Стэйт»).

Форвард Кайл Андерсон (из «Голден Стэйт») по первоначальному проекту сделки должен был оказаться в «Торонто», однако на данный момент этот вариант не сложился. «Хит» ведут поиски заключительного партнера.