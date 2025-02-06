  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джимми Батлер отправится в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена с участием Эндрю Уиггинса, Денниса Шредера и Кайла Андерсона
104

Джимми Батлер отправится в «Голден Стэйт» в рамках многостороннего обмена с участием Эндрю Уиггинса, Денниса Шредера и Кайла Андерсона

Джимми Батлер переходит в «Уорриорз».

По сообщению инсайдера Шэмса Чарании, «Майами» заканчивает оформление сделки по трансферу своего форварда.

В обмен «Хит» получат форвардов Эндрю Уиггинса (из «Голден Стэйт») и Пи Джей Такера (из «Юты»), а также драфт-пик 1-го раунда 2025 года с защитой в Топ-10.

Третьим участником сделки станет «Детройт», в который отправятся контракты защитников Линди Уотерса (из «Голден Стэйт») и Джоша Ричардсона (из «Майами»).

«Юта» получит разыгрывающего Денниса Шредера (из «Голден Стэйт»).

Форвард Кайл Андерсон (из «Голден Стэйт») по первоначальному проекту сделки должен был оказаться в «Торонто», однако на данный момент этот вариант не сложился. «Хит» ведут поиски заключительного партнера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
переходы
logoКайл Андерсон
logoЛинди Уотерс
logoМайами
Шэмс Чарания
logoНБА
logoЭндрю Уиггинс
logoПи Джей Такер
logoТоронто
logoДетройт
logoДжимми Батлер
logoДеннис Шредер
logoГолден Стэйт
logoДжош Ричардсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 50 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» крупно обыграть «Финикс», 24+13 от Фокса помогли «Сан-Антонио» справиться с «Атлантой» и другие результаты
202сегодня, 06:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, Топ-10 остался без изменений
13 февраля, 18:30
«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера
261 февраля, 19:12
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Автодор» выиграл у «Пари НН», МБА-МАИ принимает «Локомотив-Кубань»
91 минуту назадLive
Демаркус Казинс: «Если у «Бакс» ничего не получится, допускаю, что Яннис Адетокумбо перейдет в другую команду»
9 минут назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Реал», «Панатинаикос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
336 минут назадLive
Ян Веселы пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена
45 минут назад
«Милуоки» обменяет Патрика Болдуина в «Сан-Антонио»
51 минуту назад
НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года
759 минут назадФото
«Торонто» обменяет Дэвиона Митчелла в «Майами» на Пи Джей Такера и пик 2-го раунда
12сегодня, 16:46
НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Бостон» встретится с «Далласом» и другие матчи
9сегодня, 16:37
Владимир Дячок стал генеральным секретарем и исполнительным директором РФБ
сегодня, 16:25
Егор Демин получил сообщения с пожеланиями смерти
9сегодня, 16:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7сегодня, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
сегодня, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
2сегодня, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2сегодня, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
сегодня, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:59
Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Такие матчи случаются, самое главное – это одержать победу в концовке»
вчера, 19:45
Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»
1вчера, 19:21
Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»
5вчера, 18:23
Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил и Юсуф Нуркич присутствовали на тренировке «Финикса»
вчера, 18:16
Рекомендуем