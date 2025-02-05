Марк Джей Спирс: «Узнав о слухах про «Уорриорз», Кевин Дюрэнт сказал: «Что? Нет. Я не хочу туда возвращаться»

Кевин Дюрэнт был категорически против возвращения в «Голден Стэйт».

«Мне сказали, что пару дней назад, когда Кевин Дюрэнт узнал об этих слухах про «Уорриорз», он сказал: «Что? Нет. Я не хочу туда возвращаться».

Он был довольно категоричен. Он обратился к «Санз» с просьбой внести некоторую ясность и советоваться с ним во время поиска новой команды для него. Насколько я знаю, сделке с «Уорриорз» конец», – заявил журналист ESPN Марк Джей Спирс.