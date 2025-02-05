Марк Джей Спирс: «Узнав о слухах про «Уорриорз», Кевин Дюрэнт сказал: «Что? Нет. Я не хочу туда возвращаться»
Кевин Дюрэнт был категорически против возвращения в «Голден Стэйт».
«Мне сказали, что пару дней назад, когда Кевин Дюрэнт узнал об этих слухах про «Уорриорз», он сказал: «Что? Нет. Я не хочу туда возвращаться».
Он был довольно категоричен. Он обратился к «Санз» с просьбой внести некоторую ясность и советоваться с ним во время поиска новой команды для него. Насколько я знаю, сделке с «Уорриорз» конец», – заявил журналист ESPN Марк Джей Спирс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем