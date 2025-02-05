«Новый Орлеан» обменяет Даниэля Тайса в «Оклахому»
Даниэль Тайс перейдет в «Тандер».
«Новый Орлеан» и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого «Тандер» получит центрового Даниэля Тайси (32 года, 203 см) и драфт-компенсацию.
«Пеликанс» опустятся ниже порога налога на роскошь. До обмена платежка клуба была на 1,4 млн долларов выше порога.
У Тайса истекает контракт на 2,1 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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