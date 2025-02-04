Энтони Дэвис: «Хотели сыграть вместе с Кайри Ирвингом с 2018 года»
Энтони Дэвис прокомментировал объединение с Кайри Ирвингом.
Центровой «Лейкерс» перешел в «Даллас» в результате обмена Луки Дончича.
«Я очень воодушевлен. Мы с Кайри разговаривали об этом, кажется, в 2018 году, когда я попросил обмен из «Нового Орлеана». Он тогда был в «Бостоне». В итоге он ушел и отправился в «Бруклин». Но мы уже давно хотели сыграть вместе. Теперь у нас будет такая возможность», – заявил Дэвис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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