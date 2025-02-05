Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» могут обменять могут любого, кроме Карри. Им интересны Батлер и Дюрэнт»
Брайан Уиндхорст оценил расклад «Голден Стэйт» перед дедлайном.
«Уорриорз» могут обменять могут любого, рассматриваются все варианты. Любого, кроме Карри.
Им интересны Батлер и Дюрэнт», – заявил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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