Судебное разбирательство по делу Шона Кемпа о стрельбе на парковке торгового центра начнется 7 февраля
Шон Кемп обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия.
Инцидент произошел в марте 2023 года. Бывший звездный баскетболист «Суперсоникс» открыл огонь по предполагаемому вору, укравшему его телефон. Сначала Кемп утверждал, что потерпевший первым начал стрельбу, но затем отказался от этих показаний.
Бывший баскетболист был арестован, но потом отпущен и сотрудничал со следствием.
Пострадавший Дахуан Джексон, подавший иск за причинение морального вреда, сейчас находится в тюрьме.
Судебное разбирательство инцидента начнется 7 февраля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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