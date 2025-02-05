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«Я сын Майкла Джордана». Опубликовано видео общения Маркуса Джордана с полицейскими после задержания

Маркус Джордан попал в неприятности.

Сын легендарного баскетболиста был арестован в Орландо в понедельник после того, как проигнорировал требование полицейских остановить автомобиль и попытался скрыться.

Внедорожник Lamborghini Маркуса вместе с владельцем обнаружили застрявшим на железнодорожных путях около часа ночи. Запись с видеорегистратора полицейского управления Мейтленда показала, как проходило общение 34-летнего Джордана с полицией во время ареста.

«Бро, я Маркус Джордан. Я сын Майкла Джордана. Я не делаю ничего плохого. Просто пытаюсь вернуться домой, просто свернул не туда, понимаете?» – сказал Маркус офицерам.

Маркусу предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
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