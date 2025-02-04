Сын Майкла Джордана Маркус арестован за вождение в нетрезвом виде, сопротивление при аресте и хранение кокаина
Маркус Джордан попал в неприятности.
Сын легендарного баскетболиста был арестован в Орландо в понедельник. Ему предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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