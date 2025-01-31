  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дуэйн Уэйд в 2023 году перенес операцию на почке. Легенде НБА удалили опухоль, которая позже была признана раковой
7

Дуэйн Уэйд в 2023 году перенес операцию на почке. Легенде НБА удалили опухоль, которая позже была признана раковой

Дуэйн Уэйд рассказал о самом сложном моменте в жизни.

Член Зала славы в собственном подкасте впервые рассказал о том, как в 2023 году ему сделали операцию на почке. Врачи удалили опухоль, которая позже была признана раковой.

По словам трехкратного чемпиона НБА, у него были проблемы с желудком и мочевыводящими путями, из-за которых он обратился к врачу после «нескольких лет перерыва в прохождении медицинских осмотров». Уэйд сказал, что ему провели МРТ-сканирование всего тела, которое выявило «кисту/опухоль» на правой почке.

Несколько врачей рекомендовали операцию, которую он в конечном итоге перенес в декабре 2023 года.

Уэйд отметил, что врачи удалили 40% правой почки, и что тесты опухоли после ее удаления показали, что она была раковой.

«Слава богу, что я сделал операцию», – констатировал прославленный игрок «Хит».

Уэйд признался, что принятие решения по поводу операции стало худшим моментом в его жизни.

«Мне было очень тяжело. Моя родня впервые в жизни видела мою слабость, впервые увидела меня таким. Я был сам не свой», – рассказал Дуэйн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМайами
происшествия
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терри Розир подозревается в участии в мошеннических схемах со ставками
930 января, 18:15
Гилберт Аренас: «Если говорить о парне, который приготовил лучшее блюдо с минимальным количеством ингредиентов, то это Джимми Батлер»
1330 января, 13:47
Джимми Батлер отстранен на неопределенный срок. Форвард покинул тренировку «Хит» после сообщения о переводе на скамейку
10927 января, 21:15
У Джимми Батлера произошел конфликт в падел-клубе в Майами
1425 января, 17:45Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Лейкерс», «Оклахома» встретится дома с «Сакраменто» и другие матчи
26вчера, 23:20Live
Джош Окоги пропустит как минимум три недели из-за травмы
1вчера, 21:00
«Самара» после уведомления о банкротстве перейдет под управление государства
2вчера, 20:01
Шэмс Чарания: «Майами» немного поддел Джимми Батлера, сказав, что он будет выходить со скамейки»
11вчера, 19:53
«Финикс» и «Голден Стэйт» считаются наиболее вероятными вариантами обмена Джимми Батлера
17вчера, 19:12
Кевин Дюрэнт – Гэри Пэйтону: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных»
11вчера, 18:59
Инсайдер Рэйчел Николс: «Джимми Батлер проявлял неуважение к партнерам по команде»
11вчера, 18:42
Антон Карданахишвили забросил решающий трехочковый в матче против «Пармы». «Самара» прервала серию из 11 поражений подряд
1вчера, 17:59Видео
«Клипперс» обменяют Пи Джей Такера, Мо Бамбу и пик 2-го раунда в «Юту» на Дрю Юбэнкса и Пэтти Миллса
22вчера, 17:42
«Орландо» интересуется Де’Аароном Фоксом и Кэмероном Джонсоном
12вчера, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу» и другие результаты
вчера, 22:29
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» разгромила «Кремону», «Триест» был сильнее «Дертоны»
вчера, 22:25
ACB. «Сарагоса» уступила «Мурсии», «Андорра» победила «Валенсию» и другие результаты
вчера, 22:23
Адриатическая лига. «Будучность» победила «Задар» и возглавила таблицу, КРКА проиграла «Цибоне» и другие результаты
вчера, 20:57
Митчелл Робинсон еще не допущен к тренировкам с полным контактом
1вчера, 20:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» обыграл в гостях «Перистери» и продлил серию до 17-0, АЕК в гостях победил «Колоссос» и другие результаты
вчера, 20:45
Кэм Томас вернется после Матча всех звезд
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тофаш» взял верх над «Галатасараем» и другие результаты
вчера, 20:06
Джейлен Уильямс пропустит матч против «Сакраменто» из-за травмы запястья
вчера, 18:11
Зак Ледэй – MVP 24-го тура Евролиги
вчера, 17:30
Рекомендуем