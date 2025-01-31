Дуэйн Уэйд в 2023 году перенес операцию на почке. Легенде НБА удалили опухоль, которая позже была признана раковой

Дуэйн Уэйд рассказал о самом сложном моменте в жизни.

Член Зала славы в собственном подкасте впервые рассказал о том, как в 2023 году ему сделали операцию на почке. Врачи удалили опухоль, которая позже была признана раковой.

По словам трехкратного чемпиона НБА , у него были проблемы с желудком и мочевыводящими путями, из-за которых он обратился к врачу после «нескольких лет перерыва в прохождении медицинских осмотров». Уэйд сказал, что ему провели МРТ-сканирование всего тела, которое выявило «кисту/опухоль» на правой почке.

Несколько врачей рекомендовали операцию, которую он в конечном итоге перенес в декабре 2023 года.

Уэйд отметил, что врачи удалили 40% правой почки, и что тесты опухоли после ее удаления показали, что она была раковой.

«Слава богу, что я сделал операцию», – констатировал прославленный игрок «Хит».

Уэйд признался, что принятие решения по поводу операции стало худшим моментом в его жизни.

«Мне было очень тяжело. Моя родня впервые в жизни видела мою слабость, впервые увидела меня таким. Я был сам не свой», – рассказал Дуэйн .