«Бакс» хотят избавиться от контракта Пэта Коннотона, но могут столкнуться с нехваткой активов

«Милуоки» хочет опуститься ниже второго налогового порога.

Основная идея клуба заключается в том, чтобы избавиться от контракта Пэта Коннотона. 32-летний защитник набирает 4,5 очка и 2,7 подбора за 15 минут в среднем в этом сезоне.

Пэт Коннотон получит 9,5 миллиона в этом году и имеет возможность продлить контракт еще на 1 сезон с такой же зарплатой.

Небольшой опрос менеджеров лиги, проведенный The Athletic, показал, что для обмена баскетболиста потребуются 3-4 драфт-пика 2-го раунда или 1 поздний выбор в первом. «Бакс» не обладают возможностями для удовлетворения подобных запросов.