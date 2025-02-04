«Вашингтон» и «Милуоки» обсуждают возможность сделки с участием Кайла Кузмы и Криса Миддлтона

«Уизардс» и «Бакс» хотят обменяться проблемными активами.

Форвард «Вашингтона » не вписывается в планы по перестройке команды и намекает на желание обмена и стремление бороться за победы, несмотря на планы организации. Форвард «Милуоки » Крис Миддлтон после операций на обоих голеностопах не может выйти на необходимый уровень игры, чтобы помочь Яннису Адетокумбо и Дэмиану Лилларду в их чемпионских амбициях.

Клубы обсуждают возможность сделки по обмену форвардов. В этом случае «Уизардс» должны будут получить компенсацию в виде активов на драфте. Объем запросов команды может стать ключевой преградой на пути этой сделки.

Контракт Криса Миддлтона рассчитан до конца следующего сезона и включает опцию игрока на него. Миддлтон заработает 34 миллиона долларов в следующем году.