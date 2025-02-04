«Вашингтон» и «Милуоки» обсуждают возможность сделки с участием Кайла Кузмы и Криса Миддлтона
«Уизардс» и «Бакс» хотят обменяться проблемными активами.
Форвард «Вашингтона» не вписывается в планы по перестройке команды и намекает на желание обмена и стремление бороться за победы, несмотря на планы организации. Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон после операций на обоих голеностопах не может выйти на необходимый уровень игры, чтобы помочь Яннису Адетокумбо и Дэмиану Лилларду в их чемпионских амбициях.
Клубы обсуждают возможность сделки по обмену форвардов. В этом случае «Уизардс» должны будут получить компенсацию в виде активов на драфте. Объем запросов команды может стать ключевой преградой на пути этой сделки.
Контракт Криса Миддлтона рассчитан до конца следующего сезона и включает опцию игрока на него. Миддлтон заработает 34 миллиона долларов в следующем году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем