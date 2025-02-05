Брэдли Бил намерен остаться в «Финиксе»
Ожидается, что Брэдли Бил останется в «Санз», несмотря на переговоры об обмене.
По словам журналистов The Athletic Энтони Слэйтера, Дэвида Олдриджа и Сэма Эмика, ожидается, что Брэдли Бил останется в «Финиксе», несмотря на продолжающиеся слухи по поводу его обмена.
Источник, близкий к Билу, подтвердил, что «в настоящее время нет никаких разговоров о том, чтобы он отказался от пункта с правом вето», и что он «намерен остаться в «Финиксе» после дедлайна».
Сообщается, что «Санз» рассматривают возможность приобретения форварда «Майами» Джимми Батлера. Однако любая сделка, скорее всего, потребует перехода Била в третью команду. Этот сценарий остается крайне сложным, поскольку у Била есть редкий пункт о запрете обмена, что дает ему полный контроль над любой сделкой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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