Брэдли Бил намерен остаться в «Финиксе»

Ожидается, что Брэдли Бил останется в «Санз», несмотря на переговоры об обмене.

По словам журналистов The Athletic Энтони Слэйтера, Дэвида Олдриджа и Сэма Эмика, ожидается, что Брэдли Бил останется в «Финиксе », несмотря на продолжающиеся слухи по поводу его обмена.

Источник, близкий к Билу, подтвердил, что «в настоящее время нет никаких разговоров о том, чтобы он отказался от пункта с правом вето», и что он «намерен остаться в «Финиксе» после дедлайна».

Сообщается, что «Санз» рассматривают возможность приобретения форварда «Майами » Джимми Батлера . Однако любая сделка, скорее всего, потребует перехода Била в третью команду. Этот сценарий остается крайне сложным, поскольку у Била есть редкий пункт о запрете обмена, что дает ему полный контроль над любой сделкой.