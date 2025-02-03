Алексей Швед о своей форме перед возвращением в Россию: «Полтора месяца не брал мяч в руки»

Алексей Швед оценил свое текущее состояние.

Звездный защитник вернулся в Россию из китайской лиги и подписал контракт с «Зенитом » в середине января.

– Сколько прошло времени с последней официальной игры в Китае и до игры против МБА?

– Около полутора месяцев я не брал мяч в руки, бегал, занимался в тренажерном зале, но на площадку не приходил до того момента, пока не приехал в Санкт‑Петербург. Пока набираю форму и скоро буду играть лучше.

– Было волнение из‑за того, что долго не играл в России, также был перерыв?

– Волнения не было, со мной моя семья – жена, дети. Зал меня лично поддержал. Вышел и чувствовал себя очень хорошо.