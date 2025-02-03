Алексей Швед отреагировал на решение суда по резонансному делу.

После нападения на баскетболиста в центре Москвы 1 мая 2023 года Пресненский районный суд Москвы в сентябре приговорил одного из нападавших к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить Шведу 500 тысяч рублей. При этом на этапе предварительного следствия в деле было четыре обвиняемых.

«С одной стороны, я в шоке. С другой – понимаю, почему так произошло.

Честно, давно об этом не думал. Это некрасивая ситуация, больше и добавить нечего», – заявил игрок «Зенита ».