Алексей Швед о решении Пресненского районного суда: «С одной стороны, я в шоке. С другой – понимаю, почему так произошло»
Алексей Швед отреагировал на решение суда по резонансному делу.
После нападения на баскетболиста в центре Москвы 1 мая 2023 года Пресненский районный суд Москвы в сентябре приговорил одного из нападавших к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить Шведу 500 тысяч рублей. При этом на этапе предварительного следствия в деле было четыре обвиняемых.
«С одной стороны, я в шоке. С другой – понимаю, почему так произошло.
Честно, давно об этом не думал. Это некрасивая ситуация, больше и добавить нечего», – заявил игрок «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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