Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Енисей» и продлил серию до 13 побед подряд, «Зенит» победил МБА-МАИ

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.

Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей » и продлил серию до 13 побед подряд, «Зенит» в Санкт-Петербурге взял верх над столичной МБА-МАИ. Алексей Швед набрал 9 очков в дебютном матче за «Зенит». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 24-4, УНИКС – 24-5, Зенит – 23-5, Локомотив-Кубань – 21-6, Уралмаш – 14-13, Пари Нижний Новгород – 12-15, Парма – 12-15, Автодор – 11-17, Енисей – 10-19, МБА-МАИ – 8-20, Самара – 7-20, Астана – 0-27. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.