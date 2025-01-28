Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Енисей» и продлил серию до 13 побед подряд, «Зенит» победил МБА-МАИ
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли два матча.
Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» и продлил серию до 13 побед подряд, «Зенит» в Санкт-Петербурге взял верх над столичной МБА-МАИ. Алексей Швед набрал 9 очков в дебютном матче за «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 24-4, УНИКС – 24-5, Зенит – 23-5, Локомотив-Кубань – 21-6, Уралмаш – 14-13, Пари Нижний Новгород – 12-15, Парма – 12-15, Автодор – 11-17, Енисей – 10-19, МБА-МАИ – 8-20, Самара – 7-20, Астана – 0-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем