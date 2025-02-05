Бывший игрок «Бостона» и сборной Турции Семих Эрден завершил карьеру

Семих Эрден объявил о завершении игровой карьеры.

38-летний турецкий центровой поиграл в НБА за «Бостон » и «Кливленд», но большую часть карьеры провел на родине. Он представлял среди прочих клубов «Фенербахче », «Анадолу Эфес» и «Каршияку».

Эрден трижды становился чемпионом Турции (2007, 2008, 2010) и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2010 года.