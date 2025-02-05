Бывший игрок «Бостона» и сборной Турции Семих Эрден завершил карьеру
Семих Эрден объявил о завершении игровой карьеры.
38-летний турецкий центровой поиграл в НБА за «Бостон» и «Кливленд», но большую часть карьеры провел на родине. Он представлял среди прочих клубов «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и «Каршияку».
Эрден трижды становился чемпионом Турции (2007, 2008, 2010) и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2010 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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