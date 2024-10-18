0

«Фенербахче» объявил о переходе Скайлара Мэйса

«Фенербахче» собирается усилил заднюю линию .

Турецкий клуб объявил о подписании разыгрывающего Скайлара Мэйса (27 лет, 191 см).

Подробности сделки не сообщаются.

Мэйс готовился к сезону-24/25 в тренировочном лагере «Миннесоты». В его послужном списке опыт четырех сезонов в НБА с «Атлантой», «Портлендом» и «Лейкерс».

В 105 матчах НБА (16 в старте) Мэйс в среднем набирал 4,3 очка (44,5% с игры, 34,5% из-за дуги), 1,2 подбора и 1,7 передачи за игру.

В прошлом сезоне он представлял «Блэйзерс», набирая в 11 ноябрьских матчах 9,3 очка, 2,2 подбора и 5,5 передачи за 22,8 минуты на площадке.

«Фенербахче» ранее на длительный срок потерял Скотти Уилбекина, который получил разрыв крестообразных связок колена.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: fenerbahce.org
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoНБА
logoчемпионат Турции
logoСкайлар Мэйс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса
215 октября, 07:15
Шарунас Ясикявичюс: «Пытаемся подписать Леброна Джеймса. Но у него контрактные обязательства перед «Лейкерс»
10 октября, 20:48
«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита
27 октября, 11:28
Бобан Марьянович: «Перед подписанием контракта с «Фенербахче» поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем»
24 сентября, 13:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виктор Вембаньяма на 11-м месте в списке лучших игроков НБА от ESPN
119 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Олимпиакос», «Црвена Звезда» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 09:21
Дрэймонд Грин: «Куминга в новом сезоне должен поехать на Матч звезд. Любой другой результат станет неудачей»
9сегодня, 07:35
Андреа Тринкьери о победе над «Миланом» после «-27»: «Это не чудо, это просто крупный камбэк»
1сегодня, 07:18
Этторе Мессина о поражении от «Жальгириса» при «+27»: «Ужасное выступление. Неприемлемо на этом уровне»
3сегодня, 07:05
«Жальгирис» победил «Милан», уступая «-27» в 3-й четверти. Это второй результат в истории Евролиги
2сегодня, 06:57Видео
Кендрик Перкинс: «Каваю Ленарду следует рассмотреть вариант с завершением карьеры»
4сегодня, 06:39
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет «Нефтяник»
сегодня, 06:29
Джейлен Грин реализовал 7 3-очковых и набрал 30 очков в матче с «Сан-Антонио»
сегодня, 06:21Видео
Энтони Дэвис набрал 35 очков и 10 подборов в матче с «Финиксом»
4сегодня, 06:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» примет «Гравлин-Дюнкерк»
59 минут назад
Рик Бьюкер о Бронни: «Лейкерс» играли 4 на 5 в овертайме – и победили»
2сегодня, 10:36
Леброн Джеймс о Далтоне Кнехте: «Пушка»
2сегодня, 10:16
Чарльз Баркли не включил Кавая Ленарда в Топ-50 игроков НБА: «Лучшая способность – это способность играть в баскетбол»
сегодня, 09:54
Девин Букер снес комментаторский монитор, пытаясь достать улетающий в аут мяч
сегодня, 09:46Видео
Чартер «Панатинаикоса» из Испании после матча с «Реалом» задержали до 4:10 утра
сегодня, 09:29
Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цедевита-Олимпия», ФМП примет «Цибону»
сегодня, 09:11
Далтон Кнехт о концовке матча с «Санз»: «Энтони Дэвис сказал, что я должен взять на себя управление»
3сегодня, 08:47
«Пистонс» решили расстаться с Ламаром Стивенсом
1сегодня, 08:25
«Бостон» отчислил Дмитрия Скапинцева
3сегодня, 07:53