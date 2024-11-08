Онуралп Битим подписал контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»

Онуралп Битим вернулся в Европу.

Бывший форвард «Чикаго» (25 лет, 198 см) подписал долгосрочный контракт с «Фенербахче».

В сезоне-24/25 турок будет выступать в аренде за «Баварию». Если немецкий клуб не пробьется в плей-офф Евролиги, «Фенер» по специальной опции может вернуть баскетболиста.

В своем дебютном сезоне в НБА Битим в среднем набирал 3,5 очка, 1,4 подбора и 0,6 передачи за матч. «Буллс» отчислили Битима 17 октября.