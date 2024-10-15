«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса
«Фенербахче» собирается усилить заднюю линию .
Турецкий клуб близок к подписанию разыгрывающего Скайлара Мэйса (27 лет, 191 см).
В настоящее время Мэйс находится в тренировочном лагере «Миннесоты». В его послужном списке опыт четырех сезонов в НБА с «Атлантой», «Портлендом» и «Лейкерс».
В 105 матчах НБА (16 в старте) Мэйс в среднем набирал 4,3 очка (44,5% с игры, 34,5% из-за дуги), 1,2 подбора и 1,7 передачи за игру.
В прошлом сезоне он представлял «Блэйзерс», набирая в 11 ноябрьских матчах 9,3 очка, 2,2 подбора и 5,5 передачи за 22,8 минуты на площадке.
«Фенербахче» ранее на длительный срок потерял Скотти Уилбекина, который получил разрыв крестообразных связок колена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости