«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса

«Фенербахче» собирается усилить заднюю линию .

Турецкий клуб близок к подписанию разыгрывающего Скайлара Мэйса (27 лет, 191 см).

В настоящее время Мэйс находится в тренировочном лагере «Миннесоты». В его послужном списке опыт четырех сезонов в НБА с «Атлантой», «Портлендом» и «Лейкерс».

В 105 матчах НБА (16 в старте) Мэйс в среднем набирал 4,3 очка (44,5% с игры, 34,5% из-за дуги), 1,2 подбора и 1,7 передачи за игру.

В прошлом сезоне он представлял «Блэйзерс», набирая в 11 ноябрьских матчах 9,3 очка, 2,2 подбора и 5,5 передачи за 22,8 минуты на площадке.

«Фенербахче» ранее на длительный срок потерял Скотти Уилбекина, который получил разрыв крестообразных связок колена.