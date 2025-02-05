Нико Харрисон хочет заполучить еще одну суперзвезду для «Мэверикс». Клуб может включиться в борьбу за Леброна, если он станет свободным агентом

«Даллас» нацелен на новые сделки с участием суперзвезд НБА .

«Мэверикс» могут попытаться заполучить даже форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса , у которого есть опция в контракте на межсезонье-2025.

«Будь то Дюрэнт (сейчас или позже) или, может быть, даже Леброн Джеймс летом, если он откажется от опции игрока на следующий сезон, 52-летний Харрисон, похоже, нацелен на больших звезд, с которыми знаком по своей прошлой работе в качестве топ-менеджера Nike.

Цель, конечно, выиграть чемпионат как можно скорее», – пишут обозреватели Сэм Эмик, Дэвид Олдридж и Энтони Слэйтер в тексте для The Athletic.