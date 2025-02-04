Энтони Эдвардс: «Мэверикс» обменяли лучшего скорера НБА и человека, который вывел команду в финал, ему 25. Безумие»

Энтони Эдвардс тоже шокирован обменом Луки Дончича в «Лейкерс».

«Это безумие какое-то. Они обменяли, вероятно, лучшего скорера НБА , которому 25 лет. 25 лет. И он даже не знал об этом, так что кому-то там нужно еще много копать, чтобы понять, почему это вообще случилось. Людей, которые выводят свою команду в финал в 25 лет, не обменивают... Я сочувствую Луке. Кстати, недавно видел, как один ютубер сказал, мол, Дончич как раз купил себе хату и все такое в Далласе . Это отстой, мужик, просто отстой.

Мне теперь страшно. Тим (Коннелли, президент «Вулвз» – Спортс), если будешь менять меня, предупреди хотя бы, чувак. Если Луку обменяли, то это может случиться с любым», – произнес защитник «Миннесоты» во время общения с журналистами.