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«Пари НН» близок к подписанию разыгрывающего Матица Ребеца

Матиц Ребец может усилить «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода лишился своего разыгрывающего Кейси Шеперда из-за травмы колена и попробует закрыть эту позицию за счет словенского защитника.

Ребец провел начало сезона в сербском ФМП, набирая 17,1 очка, 2,8 подбора, 3,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем, но потом перебрался в Китай, где не смог закрепиться в «Нанкине».

Защитник уже выступал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2017/18, защищая цвета «Енисея».

Ребец должен помочь хозяевам «Финала четырех» Кубка России успешно выступить перед домашней публикой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoЕнисей
возможные переходы
Матиц Ребец
logoЕдиная лига ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoКейси Шеперд
Кубок России
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