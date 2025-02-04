«Пари НН» близок к подписанию разыгрывающего Матица Ребеца

Матиц Ребец может усилить «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода лишился своего разыгрывающего Кейси Шеперда из-за травмы колена и попробует закрыть эту позицию за счет словенского защитника.

Ребец провел начало сезона в сербском ФМП, набирая 17,1 очка, 2,8 подбора, 3,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем, но потом перебрался в Китай, где не смог закрепиться в «Нанкине».

Защитник уже выступал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2017/18, защищая цвета «Енисея ».

Ребец должен помочь хозяевам «Финала четырех» Кубка России успешно выступить перед домашней публикой.