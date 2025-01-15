Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.
В столичном дерби МБА-МАИ сыграет с ЦСКА, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Пари Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 20-5, Зенит – 19-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 12-12, Пари Нижний Новгород – 11-13, Парма – 11-13, Автодор – 10-14, Енисей – 9-16, МБА-МАИ – 7-17, Самара – 7-18, Астана – 0-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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