Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут пять матчей.

В столичном дерби МБА-МАИ сыграет с ЦСКА, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Пари Нижний Новгород». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 20-5, Зенит – 19-5, Локомотив-Кубань – 19-6, Уралмаш – 12-12, Пари Нижний Новгород – 11-13, Парма – 11-13, Автодор – 10-14, Енисей – 9-16, МБА-МАИ – 7-17, Самара – 7-18, Астана – 0-24. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.