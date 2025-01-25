Игорь Вольхин завершит сезон в «Пари Нижнем Новгороде» на правах аренды

«Пари Нижний Новгород» арендует игрока «Зенита».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», форвард Игорь Вольхин (27 лет, 199 см) перейдет в нижегородский клуб.

Вольхин доиграет сезон-24/25 в «Пари НН», а затем вернется в «Зенит ».

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Игорь в 16 матчах набирает 1,9 очка за игру.