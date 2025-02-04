«Портленд» запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда за центрового Роберта Уильямса
«Блэйзерс» хотят получить серьезный актив в сделке по Роберту Уильямсу.
По информации инсайдера Йована Бухи, клуб запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда для обмена 27-летнего центрового.
Уильямс проводит 2-й сезон в клубе после обмена из «Бостона». Травматичный баскетболист отыграл 232 матча за неполные 7 лет карьеры.
В этом году Уильямс набирает 5,8 очка, 5,7 подбора и 1,7 блок-шота за 17,3 минуты в среднем в 17 играх.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Криса Гормана
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