«Портленд» запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда за центрового Роберта Уильямса

«Блэйзерс» хотят получить серьезный актив в сделке по Роберту Уильямсу.

По информации инсайдера Йована Бухи, клуб запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда для обмена 27-летнего центрового.

Уильямс проводит 2-й сезон в клубе после обмена из «Бостона». Травматичный баскетболист отыграл 232 матча за неполные 7 лет карьеры.

В этом году Уильямс набирает 5,8 очка, 5,7 подбора и 1,7 блок-шота за 17,3 минуты в среднем в 17 играх.