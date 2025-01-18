«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс
«Уорриорз» заинтересованы в усилении передней линии.
Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, «Голден Стэйт» проявляет интерес к Николе Вучевичу («Чикаго»), Джону Коллинзу («Юта»), Йонасу Валанчюнасу («Вашингтон») и Роберту Уильямсу («Портленд»).
Для приобретения Вучевича, вероятно, потребуется выбор в первом раунде драфта. Чтобы заполучить Валанчюнаса и Уильямса, придется расстаться с несколькими пиками второго раунда.
Интерес «воинов» к Джимми Батлеру и Кэму Джонсону снизился.
«Уорриорз» также не планируют обменивать Джонатана Кумингу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем