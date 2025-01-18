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«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс

«Уорриорз» заинтересованы в усилении передней линии.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, «Голден Стэйт» проявляет интерес к Николе Вучевичу («Чикаго»), Джону Коллинзу («Юта»), Йонасу Валанчюнасу («Вашингтон») и Роберту Уильямсу («Портленд»).

Для приобретения Вучевича, вероятно, потребуется выбор в первом раунде драфта. Чтобы заполучить Валанчюнаса и Уильямса, придется расстаться с несколькими пиками второго раунда.

Интерес «воинов» к Джимми Батлеру и Кэму Джонсону снизился.

«Уорриорз» также не планируют обменивать Джонатана Кумингу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
logoНБА
logoРоберт Уильямс
logoДжонатан Куминга
logoНикола Вучевич
logoДжон Коллинз
logoГолден Стэйт
logoЙонас Валанчюнас
возможные переходы
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