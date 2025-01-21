«Хьюстон» и «Портленд» ведут переговоры по Роберту Уильямсу

«Хьюстон» проявляет серьезный интерес к Роберту Уильямсу.

«Рокетс» и «Блэйзерс» на днях провели предварительные переговоры по поводу возможного обмена центрового Роберта Уильямса, сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

По информации Clutch Points, «Хьюстон» предлагает Джока Лэндейла, Джейшона Тэйта и несколько драфт-пиков второго раунда.