«Хьюстон» и «Портленд» ведут переговоры по Роберту Уильямсу
«Хьюстон» проявляет серьезный интерес к Роберту Уильямсу.
«Рокетс» и «Блэйзерс» на днях провели предварительные переговоры по поводу возможного обмена центрового Роберта Уильямса, сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
По информации Clutch Points, «Хьюстон» предлагает Джока Лэндейла, Джейшона Тэйта и несколько драфт-пиков второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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