«Лейкерс» активно ищут на рынке атлетичных центровых защитного плана
«Лейкерс» намерены усилить состав центровым защитного плана.
По данным репортера Эвана Сайдери, «Лейкерс» активно ищут атлетичных центровых защитного плана на рынке обменов. Возможными целями лос-анджелесского клуба являются Ник Клэкстон («Бруклин») и Роберт Уильямс («Портленд»).
«Лейкерс» не рассматривают центрового «Чикаго» Николу Вучевича как потенциальную цель обмена. «Уорриорз» остались единственным известным претендентом на Вучевича перед дедлайном.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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